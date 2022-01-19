Acun Ilıcalı, Hull City'i satın aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Acun Ilıcalı, Hull City'i satın aldı

Acun Ilıcalı, Hull City'i satın aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Kulübü'nü Acun Ilıcalı'nın satın aldığı açıklandı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Kulübü'nü Acun Ilıcalı'nın satın aldığı açıklandı.

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'nin yeni sahibi belli oldu. Tarihinde daha önce Premier Lig'de de mücadele etmiş olan Hull City Kulübü'nü Acun Ilıcalı'nın satın aldığı açıklandı. Hull City resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Acun Ilıcalı tarafından satın alma işleminin noktalandığı belirtildi.

Hulll City, İngiltere Championship'te 23 puanla 19. sırada bulunuyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Acun Ilıcalı, Premier Lig, Hull City, England, Spor, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title