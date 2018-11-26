Acun Ilıcalı, Eski Eşi Zeynep'e Şeyma Subaşı'dan Daha Fazla Nafaka Ödediği Ortaya Çıktı
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, ani bir kararla evliliklerini noktaladı. Ilıcalı'nın, Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin TL nafaka ödeyeceği ortaya çıkarken bir önceki eşine 150 bin TL nafaka ödediği öğrenildi.
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından ödenecek nafaka ücretinin ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı'nın diğer eski eşine Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödediği ortaya çıktı.
"SİNİRDEN DELİRİR"
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, ani bir kararla boşandı. Boşanmanın ardından Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşına aylık 125 bin TL nafaka ödeyeceği ortaya çıkmıştı. Ilıcalı'nın biz önce eşi Zeynep hanıma 150 bin TL nafaka ödediği ortaya çıktı. Bu olay sosyal medya kullanıcıların da diline düştü. Konu ile ilgili paylaşımlar yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Vay be Şeyma kesin bunu öğrenince sinirden delirir." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (9)
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Ulannn bizeneeeeere sir yorum yapmaknicin girdim ve bu haberlerini istemedigimi belirtiyorumCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Vay be nasıl bir kazanç elde ediyorki sadece nafakaları 275 bin çocukların ihtiyacları ıvır zıvır derken bu adam ortalama ayda 500 binin altında para harcamıyor asgari ücretle yaşam savaşı veren milyonlarca insanımız varken bu adamın sadece harcadığı para 500 bin olunca insanın zoruna gidiyorCevap Yaz 12 Yayından KaldırBEHZAT.Ç: Çalışmakala olmaz sadece kardo. Ben herzaman derim paran olsa ne beyin çalışmıyorsa? Hazıra dağ dayanmaz derler parayı kullanan beyindir.hayata hükmeden akıldır. Akıllı olacaksınız..yoksa milletin parası züğürdün dilini dolaştırır.1 Yayından Kaldır
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Emekli olmanin en kolay yolu evlen-boşan koca ne kadar zenginse emekli maaşı da o kadar yüksek!Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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acun eski hanımlarına ayda 275 bin tl ödeyecekmiş.Kendisine ders olur da evlenmez artık :DCevap Yaz 7 Yayından Kaldır