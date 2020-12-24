Acun Ilıcalı "En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde
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Acun Ilıcalı "En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde

24.12.2020 21:12 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:16
Acun Ilıcalı

Dünyaca ünlü Variety Dergisi global medya sektörünün "En Etkili 500 İş İnsanı" listesini açıkladı.

2020 yılında, televizyon, müzik, sinema ve teknoloji gibi tüm eğlence sektöründe en başarılı olmuş isimlerin yer aldığı listeye Türkiye'den Acun Ilıcalı girdi. Yıllık olarak belirlenen ve dördüncüsü açıklanan Variety Dergisi "En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde 341 ABD'li, 40 İngiliz, 12 Çinli, 11 Fransız, 10 İtalyan, 9 Kanadalı, 8 Hintli, 6 İspanyol ve birçok ulustan medya sektörünün zirvesindeki isimler yer buldu.

Kaynak: Snob Magazin

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