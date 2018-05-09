Acun Ilıcalı, Dünyaca Ünlü Televizyon Yöneticisini Transfer Etti
TV8'i satın aldıktan sonra hızlı bir atılım gerçekleştiren Acun Ilıcalı, 'X Factor' ve 'Yenenek Sizsiniz'i dünyaya pazarlayan Yunan televizyon yöneticisi George Levendis'i transfer etti.
Acun Medya'nın dünyaya açılan yüzü Acun Medya Global, daha önce 'X Factor' ve 'Got Talent' (Yetenek Sizsiniz) formatlarının dünyaya pazarlanmasında önemli rol oynayan Yunan televizyon yöneticisi George Levendis'le anlaştı.
ULUSLARARASI OPERASYONLARI YÖNETECEK
Levendis, Acun Medya Global bünyesinde COO olarak görev yapacak ve uluslararası operasyonları yürütecek. Daha önce Sony ve Yunan kanalı Antenna TV'de önemli görevlerde bulunan George Levendis, geçmişte 'X Factor' yarışmasının da jürilerinden biriydi.
İLK AÇIKLAMA GELDİ: HEYECANLIYIM
Yeni görevi hakkında konuşan Levendis, Acun Medya bünyesine dahil olmakla ilgili çok heyecanlı olduğunu belirtirken, Türkiye'nin içerik üretimi namına dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu, Acun Medya'nın da bu üretimin anahtar noktalarından biri olduğunu ekledi.
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Oy yok bedeli yoksa oy yokkCevap Yaz Yayından Kaldır
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yunandan baska adam yokmuyduCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Türk devleti ülkenin turizm adına verdiği tanıtımlar milyonlar eder ama acun ülkeyi uluslar arası tanıtımını yapacak kendi kanalımda söyledi acun dediki survivor yatışını 5 yıl içinde dunya çapında yapsam finali Türkiye'de yapsam yarışlarda Türk yemeklerini tanıtsam dedi daha neler anlattı ben şahsen duyunca çok heyecanlandım hayali bile süper insallah başarırCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Kanalde elle tutulur re var ki ?? Aynı filmi 2 kere ardarda veriyorlarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bi sen eksiktin tam oldu şimdi gelsin subliminal mesajlar. Neden yerli yönetici alımadı , neden survivor yurt dışında çekimi yapılıyo oysa ülkemizde kaliteli yöneticiler var ayrıca türkiyede doğa güzellikleri açısında çok daha güzel yerler var ??Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır