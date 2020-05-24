Acun Ilıcalı Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata
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Acun Ilıcalı Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata

İlk defa bu bayram ziyaretçileri ile bir araya gelemeyecek Darülaceze sakinlerine, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bir kamyon çikolata gönderdi.

Acun Ilıcalı Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata
24.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:19
İlk defa bu bayram ziyaretçileri ile bir araya gelemeyecek Darülaceze sakinlerine, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bir kamyon çikolata gönderdi. Çikolataları Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci teslim aldı. 

Acun Ilıcalı, Ramazan Bayramı'nda Darülaceze sakinlerini unutmadı. Ilıcalı,  koronavirüs salgını nedeniyle bu bayramı ziyaretçi olmadan geçirecek olan Darülaceze sakinleri ve çalışanları için, bin adet çikolata gönderdi. Çikolataları kurum adına Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci teslim aldı.

"HÜZÜNLÜ BİR BAYRAM GEÇİRMEMELERİ İÇİN ELİMİZEN GELENİ YAPIYORUZ"

Darülaceze sakinlerinin her bayram gelen binlerce ziyaretçiye alıştığını ifade eden Cebeci, "Böyle bir hadise olmasa, her bayram olduğu gibi 3 günlük bayram süresinde en az 3-4 bin insan gelirdi Darülaceze'ye ziyarete. Böyle alışmış bir sakin kitlemiz var. O bakımdan, burada bugün onların başlarını önlerine eğmeme, hüzünlü bir bayram geçirmemeleri açısından elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gördüğünüz üzere kamyon ile çikolata gelmiş. İnşallah bir burukluk hissetmeden bayramı bugün, burada yaşamış olacağız. Darülaceze'de biliyorsunuz 30  bin metrekare alan var. Burada inşallah sakinlerimizin hiçbirinin başının öne eğik olmadığını göreceğiz. Mutlu ve huzurlular. Farklı kesimlerden bayram hediyeleri geliyor hem sakinlerimize, hem çalışanlarımıza onları dağıtıyoruz. Güzel bir bayram olacak. Temennimiz o ki, en kısa zamanda bu sosyal mesafeden, maskelerden kurtulalım. Bundan sonra tabii daha kurallara, kaidelere uyarak yaşamayı da öğreneceğiz" dedi. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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