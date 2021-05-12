Acun Ilıcalı'dan Ramazan Bayramı sürprizi: Exxen 4 gün boyunca ücretsiz olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Acun Ilıcalı'dan Ramazan Bayramı sürprizi: Exxen 4 gün boyunca ücretsiz olacak

Acun Ilıcalı'dan Ramazan Bayramı sürprizi: Exxen 4 gün boyunca ücretsiz olacak
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen, bayram tatili boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Ilıcalı, "Sizlere bayram sürprizi, keyfini doyasıya yaşayın" dedi.

TV8 kanalından sonra Exxen'le izleyici karşısına çıkan Acun Ilıcalı, birçok dizi, yarışma ve programa platformunda yer veriyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü televizyoncu, platformunun Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

"BAYRAM SÜRESİNCE ÜCRETSİZ"

13,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan haberi duyuran Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Exxen'den herkese harika bir Bayram Sürprizi. İster Türkiye'de ister yurt dışında olsun isteyen herkes, Exxen'i 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Bayram haftası süresince ücretsiz izleyebilecek. Siz de hemen exxen.com'a girin, Bayram sürprizinden yararlanın, benzersiz Exxen Dünyasının keyfini doyasıya yaşayın. İyi Bayramlar."

Acun Ilıcalı'dan Ramazan Bayramı sürprizi: Exxen 4 gün ücretsiz olacak
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum
Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi
Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Kenan Doğulu Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Serdar Aziz Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Acun Ilıcalı'dan Ramazan Bayramı sürprizi: Exxen 4 gün boyunca ücretsiz olacak - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:58:56. #1.16#

title