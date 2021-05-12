Acun Ilıcalı'dan Ramazan Bayramı sürprizi: Exxen 4 gün boyunca ücretsiz olacak

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen, bayram tatili boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Ilıcalı, "Sizlere bayram sürprizi, keyfini doyasıya yaşayın" dedi.

TV8 kanalından sonra Exxen'le izleyici karşısına çıkan Acun Ilıcalı, birçok dizi, yarışma ve programa platformunda yer veriyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü televizyoncu, platformunun Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

"BAYRAM SÜRESİNCE ÜCRETSİZ"

13,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan haberi duyuran Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Exxen'den herkese harika bir Bayram Sürprizi. İster Türkiye'de ister yurt dışında olsun isteyen herkes, Exxen'i 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Bayram haftası süresince ücretsiz izleyebilecek. Siz de hemen exxen.com'a girin, Bayram sürprizinden yararlanın, benzersiz Exxen Dünyasının keyfini doyasıya yaşayın. İyi Bayramlar."