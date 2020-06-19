Acun Ilıcalı'dan flaş Ebru Gündeş açıklaması! O Ses Türkiye yarışmasında Seda Sayan'ın jüri üyeliğini bırakmasının ardından yerine Ebru Gündeş'in geleceği ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı, Gündeş'in geri dönüşü hakkında ilk kez konuştu

Acun Ilıcalı, önceki akşam Bebek Oteli çıkışı UçanKuş TV kameraları tarafından görüntülendi.

Yoğun bir tempoda çalıştığını ifade eden Ilıcalı, O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın koltuğuna yeniden Ebru Gündeş'in gelmesini değerlendirdi.

'EBRU İLE HİÇ AYRILMADIK'

"Ebru ile biz hiç ayrılmadık benim için ayrı bir yeri vardır" diyen Ilıcalı, sık sık ünlü şarkıcı ile dertleştiğini de açıkladı.

'BENİM AĞZIMDAN ÇIKAN OLUR'

Tekrar aynı projede buluşacağı için mutlu olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, diğer O Ses Türkiye jürilerinin değişip değişmeyeceği ile ilgili ise, "Çok şey söyleniyor ama doğrusu benim ağzımdan çıkan olur" dedi.





Murat Boz'un O Ses Türkiye jüriliği bırakacağı konuşulsa da taraflardan henüz bir açıklama gelmemişti.

Öte yandan Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'den haftalık 180 bin TL alacağı da iddia edilmişti.



