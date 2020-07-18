Acun Ilıcalı'dan Fahrettin Koca'ya koronavirüs cevabı "İstemeden oldu" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Survivor 2020 finaline ait görüntüleri paylaşarak eleştiride bulunması sonrası Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Ilıcalı "Canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.

Survivor 2020 finalinde koronavirüs tedbirlerine uyulmamasıyla ilgili görüntüleri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." Dedi. Acun Ilıcalı Koca'nın paylaşımına cevap vererek Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu" yanıtını verdi.

FAHRETTİN KOCA SURVİVOR 2020 FİNALİ GÖRÜNTÜLERİNİ ELEŞTİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor programının finalinde kameralara yansıyan görüntülere ilişkin açıklamada bulunarak "Survivor 2020 final programında Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" açıklamasını yaptı.

ACUN ILICALI FAHRETTİN KOCA'YA CEVAP VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eleştirisi üzerine ise TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca'nın tweetine yanıt veren Acun Ilıcalı, "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.