Acun Ilıcalı'dan Exxen açıklaması

1 Ocak'ta açılan Exxen platformunun üye sayısını sosyal medya hesabından bir açıklama ile duyuran Ilıcalı, izleyicilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

1 Ocak'ta açılan Exxen platformunun üye sayısını sosyal medya hesabından bir açıklama ile duyuran Ilıcalı, izleyicilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

İşte o mesaj:

3 günde 500 bin üyeyi geçtik. Bize inanan izleyicilerimize çok çok teşekkürler...Çok emek verdik, karşılığını böyle almaktan daha güzel bir şey yok. İyi ki varsınız.

Kaynak: Hürriyet