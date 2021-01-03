Acun Ilıcalı'dan Exxen açıklaması
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Acun Ilıcalı'dan Exxen açıklaması

03.01.2021 18:38 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:42
Acun Ilıcalı'dan Exxen açıklaması

1 Ocak'ta açılan Exxen platformunun üye sayısını sosyal medya hesabından bir açıklama ile duyuran Ilıcalı, izleyicilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

1 Ocak'ta açılan Exxen platformunun üye sayısını sosyal medya hesabından bir açıklama ile duyuran Ilıcalı, izleyicilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

İşte o mesaj:

3 günde 500 bin üyeyi geçtik. Bize inanan izleyicilerimize çok çok teşekkürler...Çok emek verdik, karşılığını böyle almaktan daha güzel bir şey yok. İyi ki varsınız.

Kaynak: Hürriyet

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