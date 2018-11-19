Acun Ilıcalı'dan Murat Boz'a Büyük İddia: Yarışmacıyı Alırsan Seni Sırtımda Taşıyacağım
O Ses Türkiye yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümüne Murat Boz ve Acun Ilıcalı'nın iddiası damga vurdu. Ilıcalı, Boz'un sahnedeki yarışmacıyı ikna etmesi halinde onu sırtında taşıyacağını söyledi.
O Ses Türkiye'nin Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde Acun ve jürinin atışması herkesi güldürdü. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Funda Göktaş'ı ikna çabalarına başlayan Murat Boz için Acun Ilıcalı "Eğer Funda'yı kendi takımına alabilirsen gerçek anlamda seni sırtımda taşıyacağım." dedi.
YARIŞMACIYI İKNA ETME ÇABALARI OLAY OLDU
Sahnede 'Benim Dünyam' şarkısını seslendiren ve sesiyle Seda Sayan ile birlikte Murat Boz'u döndüren Funda Göktaş, Acun Ilıcalı'nın ilginç bir iddia ortaya atmasına neden oldu.
"TAKIMINI ALABİLİRSEN SENİ SIRTIMDA TAŞIYACAĞIM"
Murat Boz'un sahnedeki yarışmacıyı kendi takımına dahil edemeyeceğini belirten Acun Ilıcalı, 'Eğer Funda Göktaş'ı kendi takımına almayı başarabilirsen seni sırtımda taşıyacağım' dedi.
YARIŞMACI TERS KÖŞE YAPTI
İkilinin bu iddiası sonrası Murat Boz yarışmacıyı alabilmek için her ne kadar çaba sarf etse de yarışmacının kararı O Ses Türkiye'ye Seda Sayan'la devam etmekten yana oldu. Funda Göktaş, yarışmaya Seda Sayan'ın takımında devam ederken iddiayı da Acun Ilıcalı kazanmış oldu.
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fotoğraf başlığında ''''takımını alabilersen'''' yazılmış takımına olacak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HERKES SEDAYI TERCİH EDECEĞİNİ BİLİYORDU . . . ACUN MİLLETİ SALAK ZANNEDİYOR HERHALDE. . . SEDA SENİ VOKALİM YAPICAM DİYOR KARIDA BALIKLAMA ATLADI EYVAH MEŞHUR OLUYORUM DİYE. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bunlar çine yerleşsinler,,bir dahada gelmesinler,,Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bunlar acun ile ne haber olursa olun yazar :) acun ortak galiiba burayaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ulan reytinğ yapacaz diye yapmadıgınız kalmıyorCevap Yaz Yayından Kaldır