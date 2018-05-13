Acun Ilıcalı'nın Açıklaması Birleşme Partisine Damga Vurdu: Adalar Birleşmeyecek
Büyük bir heyecana sahne olan Survivor'da eğlenceli anların yaşandığı birleşme partisine Acun Ilıcalı'nın "Adalar birleşmeyecek" çıkışı damga vurdu.
Survivor 2018 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'da birleşme partisi heyecanı yaşandı.
"ADALAR BİRLEŞMEYECEK"
Eğlencenin hakim olduğu birleşme partisinde Acun Ilıcalı bir açıklama yaptı. Yarışmacıların şoke olduğu açıklamada Ilıcalı şu ifadelere yer verdi: "Performanslara geçmeden önce size açıklama yapmam gerekiyor. Çok güzel bir akşam yaşıyoruz, güzel bir yarışma olacak birleşme partisi devam edecek ama bu seneki birleşme partisinin en önemli özelliği adı birleşme partisi ama gerçek anlamda adalar birleşmeyecek. İleride birleşeceksiniz ama zamanlama olarak şu anda sayınız kalabalık, ne zaman birleşeceğinizi size söyleyeceğiz."
HİLMİ CEM ÇOK ÜZÜLDÜ
Yarışmacıların şoke olduğu açıklamadan sonra Hilmi Cem'in üzülmesi dikkatlerden kaçmadı.
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partı kur oy verelım acun baskannCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Koyun gibi güdüyon insanları. Türkiye''ye dönmeyeceksiniz dese kabul edecekler yarışmacılar.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır