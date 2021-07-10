Acun Ilıcalı'dan aşı çağrısı: "Bir an önce aşımızı olalım"

Acun Ilıcalı'dan aşı çağrısı: "Bir an önce aşımızı olalım" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'nın, "Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım" diyerek aşı çağrısı yaptığı bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı'dan aşı çağrısı: "Bir an önce aşımızı olalım"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'nın, "Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım" diyerek aşı çağrısı yaptığı bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Acun Ilıcalı'nın aşı çağrısı yaptığı bir video paylaştı. Ilıcalı videoda, "Aşı olmamız lazım. Tonlarca sebebi var. Ama en önemlisi toplumca bağışıklık kazanmak. Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik