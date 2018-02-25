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Acun Ilıcalı, City - Arsenal Maçı Öncesi İlkay Gündoğan'ı Ziyaret Etti

Futbola düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı, Manchester City - Arsenal maçı öncesinde İlkay Gündoğan'ı ziyaret etti, "Arsenal maçı için kamptayız." yazdı.

Futbola düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı dün kendi İnstagramından bir paylaşım yaptı.

İngiltere'de bu akşam Manchester City ile Arsenal arasında oynanacak olan Carabao Cup finali öncesi Ilıcalı, City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı ziyaret etti.

"ARSENAL MAÇI İÇİN KAMPTAYIZ"

Bir otelde bir araya geldikleri anlaşılan fotoğrafa Acun Ilıcalı "Arsenal maçı için kamptayız" yazdı.

Mesut Özil'li Arsenal ile İlkay Gündoğan'lı Manchester City Carabao Cup finalinde bu akşam 19:30'da(TSİ) karşı karşıya gelecek.

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YORUMLAR (4)

  • YAGMUR:
    Esim ve ben Ilkay Gündoganin iyi bir futbolcu oldugunu düsünüyoruz röportajlarda sözlerini bilincli sakin efendi bir sekilde dile getiren birisidir insallah ingilizler kiymetini bilirler
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