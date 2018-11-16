Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz'ı Film Setinden Ziyaret Etti

Cem Yılmaz, 2019'da gösterime girecek olan Karakomik Filmler serisinin üçüncü filmi olan Emanet'in çekimlerini sürdürüyor. Filmin çekimleri devam ederken yakın arkadaşı Acun Ilıcalı Cem Yılmaz'ı sette ziyaret etti. Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraflar, "Cem Yılmaz'ın yeni filminde konuk oyuncu mu oldu?" sorusunu akıllara getirdi.

3. FİLMİN ADININ EMANET OLACAĞINI DUYURMUŞTU

2019'da Karakomik Filmler ile vizyonda olmaya hazırlanan Cem Yılmaz, filmin çekimine başladı. Ilıcalı da film setini ziyaret etti Ocak ayında Kaçamak ve 2 Arada isminde 60 dakikalık ve iki bağımsız hikaye ile izleyicilerinin karşısında olmaya hazırlanan usta komedyen Cem Yılmaz, Karakomik Filmler serisinde yer alan üçüncü filminin Emanet olduğunu açıklamıştı. Senenin 3. Filmi Emanet'in çekimleri başladı.' notunu düşen Yılmaz'ın filminin kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinççi, Necip Memili ve Tülin Özer var.

ACUN KONUK OYUNCU MU OLDU?

Filmin çekimleri devam ederken yakın arkadaşı Acun Ilıcalı Cem Yılmaz'ı sette ziyaret etti. Ilıcalı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Cem Yılmaz ile eski dostluğu bulunan Acun Ilıcalı'nın yeni filmde konuk oyuncu olarak yer alıp almayacağı ise merak konusu oldu.