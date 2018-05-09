Acun Ilıcalı Birleşme Partisinden İlk Görüntüleri Paylaştı
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de yaşanacak birleşme partisinden ilk görüntüler yayınlandı.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün birleşme partisine Aleyna Tilki ve pazar günü dünya evine giren İbrahim Büyükak'ın konuk olacağını açıklamıştı.
JÜRİ OLACAKLAR
Birleşme partisine katılan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şarkı yarışmasında jürilik yapacak. İbrahim Büyükak ise yarışmacılarla eğlenmenin yanı sıra jüri olacak.
ADAYA GELDİLER
Yeni evli İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'le Dominik Adası'na gitti. Ilıcalı, uçaktan indikten sonra çiftle çekindiği fotoğrafı "Portekiz manzarası" notuyla paylaştı.
PARTİDEN VİDEO PAYLAŞTI
Acun Ilıcalı, gelecek bölümlerde ekrana gelecek birleşme partisinin ilk görüntülerini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Ilıcalı'nın paylaşımlarında Birsen, Merve ve Adem'in şarkı yarışmasındaki performansları yer alıyor.
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Bende Zanetimki çok önemli sancı gelecek alyne tilki gelmese de olur onun bunu nasıl sanatçı yerine koyuyorsunz anlamıyorum o daha kırk fırın ekmek yemesi lazım pişmesi lazım sesi güzel ancak o zaman olur zaman lazım o nasıl sanatçı demek icinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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DEVAMCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aleyna ne yaaa insan mı bulmadı getirmeye AçunCevap Yaz Yayından Kaldır
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TAMAMCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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İyide gönüllülere yapılan adalet ünlülere yapılmadı giden bernanin yerine yarışmacı gelecek dedi hala gelecekCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır