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Acun Ilıcalı açıkladı: Hadise yeni sezonda yok! İşte anlaştığı isim...

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Acun Ilıcalı açıkladı: Hadise yeni sezonda yok! İşte anlaştığı isim...

Acun Ilıcalı, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, jüride değişiklikler olacağını ve Hadise'nin ise yeni sezonda yer almayacağını duyurdu. TV8'de yayınlanan Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa adlı programa konuk olan Ilıcalı, Hadise'nin yerine düşündüğü isimleri açıkladı.

2011 yılından bu yana ' O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise'nin, 2021-2022 sezonunda yarışmada jüri üyeliği yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Ilıcalı, O Ses Türkiye'deki jüri bilmecesinin sona ereceğini söyledi ve "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz. Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" dedi.

Hadise'nin yeni sezonda 'O Ses Türkiye' jürisinde yer almayacağını açıklayan Ilıcalı "Biliyorsunuz ki biz 'O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz. Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz. Biraz kafa yormak gerekti, ama son aşamaya geldik" şeklinde cevap verdi.
Acun Ilıcalı açıkladı: Hadise yeni sezonda yok! İşte anlaştığı isim...

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Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz
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