Acun Ilıcalı'dan Zuhal Topal açıklaması
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıldı ve merak edilenleri yanıtladı. İşte detaylar...
Ilıcalı, TV8'de yeniden yayınlanmaya başlayan Yemekteyiz'in yeni ismi Zuhal Topal ile ilgili konuşulanlara açıklık getirdi ve "Zuhal ile bir problemimiz olmadı aslında. Ben Zuhal'i severim. Birebir yaşadığımız bir problem değildi. Programın formatından dolayı FOX TV ile bir problem yaşadık ve sonrasında çözdük. Problemleri çok uzatan biri değilimdir. Başarılı buluyoruz ve transfer ettik. Çok uzatmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum bu konuyu." şeklinde konuştu.
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