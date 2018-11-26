Acun, Boşanma Haberlerini Doğruladı, Şeyma Subaşı İlk Paylaşımını Yaptı!

Acun Ilıcalı, uğruna Zeynep Ilıcalı'dan boşanarak evlendiği Şeyma Subaşı ile olan evliliğini bitirme kararı aldı. Ilıcalı, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada boşanma haberlerini doğruladı. Bu haber sonrasında Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Subaşı'nın boşanma haberleri konuşuluren hiçbir şey olmamış gibi 'Günaydın' paylaşımı yapması dikkat çekti.

ŞEYMA, BOŞANMA YORUMLARINI BEĞENDİ

Şeyma Subaşı sosyal medya hesaplarından boşanma haberlerine yapılan 'hayırlı olsun' yorumlarını beğeniyor.

"GÜNAYDIN" PAYLAŞIMI YAPTI

Acun Ilıcalı'nın boşanma haberlerini doğrulamasının ardından Şeyma Subaşı açıklamalara sessiz kalmış, sosyal medyadaki 'hayırlı olsun' yorumlarını beğenmişti. Subaşı, açıklama sonrasında yaptığı ilk paylaşımda bu olaylara yer vermemesi dikkat çekti.

"BOŞANIYORUZ, HABERLER DOĞRU"

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği Şeyma Subaşı ile boşanacakları yönündeki haberleri, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucularına attığı "Boşanıyoruz, haberler doğru" mesajıyla doğruladı.