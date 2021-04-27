AÇÜ ve Orman Bölge Müdürlüğünden "Tıbbı ve Aromatik Bitkiler İşlenecek, Orman Köylüsü Güçlenecek" projesi

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) ile Artvin Orman Bölge Müdürlüğü arasında "Tıbbı ve Aromatik Bitkiler İşlenecek, Orman Köylüsü Güçlenecek" adlı projenin ortaklık belgeleri beyannameleri imzalandı.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) ile Artvin Orman Bölge Müdürlüğü arasında "Tıbbı ve Aromatik Bitkiler İşlenecek, Orman Köylüsü Güçlenecek" adlı projenin ortaklık belgeleri beyannameleri imzalandı.

Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'i ziyaret ettiç

Üniversitenin plan, proje ve hedefleri ile bu hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde başlatılan çalışmalar hakkında istişarelerin yapıldığı ziyarette, Artvin Çoruh Üniversitesi ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından DOKA'ya sunulan "Tıbbı ve Aromatik Bitkiler İşlenecek, Orman Köylüsü Güçlenecek" projesinin ortaklık belgeleri beyannameleri imzalandı.

Proje kapsamında üniversite serası ve botanik bahçesinde yetiştirilecek tıbbi-aromatik bitkilerden uçucu yağ elde edileceği ve bu esansların üniversite laboratuvarlarında içerik analizleri yapılarak ürünlerin barkodlanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu