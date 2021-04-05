AÇÜ ve AFAD arasında Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalandı
Artvin Çoruh Üniversitesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalandı.
Artvin Çoruh Üniversitesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalandı.
Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Valilik Çoruh Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ve AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı katıldı.
Protokol, Vali Doruk ve Rektör Bilgin tarafından imzalandı.
Protokol çerçevesinde, afet farkındalık faaliyetleri, risk azaltma, afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin çalışma alanlarında taraflar arasında karşılıklı imzalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu