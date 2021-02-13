AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgin görevine başladı
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AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgin görevine başladı

13.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:30
AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgin görevine başladı

Artvin Çoruh Üniversitesi'ne (AÇÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin görevine başladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi'ne (AÇÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin görevine başladı.

Artvin Çoruh Üniversite'sinden yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AÇÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'in devir teslim töreniyle görevi Prof. Dr. Fahrettin Tilki'den devraldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, kendisini bu göreve laik gören devlet büyüklerine teşekkür etti.

Bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve bayrağı kendisinin devraldığını kaydeden Bilgin, "Üniversitemiz ve Artvin adına katılımcı bir yönetim anlayışıyla daha önce yapılan hizmetlere yenilerini eklemek, devraldığımız bayrağı daha ileriye götürebilmek için buradayız. Üniversite tüm akademik ve idari birimleriyle büyük bir çatıdır. Ben şahsen sosyal bilimler çıkışlı olmama rağmen tüm birimlerimizle koordine halinde çalışmalar yürütecek ve her bir birime eşit mesafede destek vermeye devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

Görev süresi boyunca kentin sorunlarına akademik anlamda çözüm üretme gayreti içerisinde olacağını belirten Bilgin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Aynı zamanda kentin Üniversitemize ve özellikle öğrencilerimize sunduğu imkanları değerlendirmeye çalışacağız. Kent ve üniversite birlikteliğinde ortak akıl içerisinde hareket ederek hem kentin hem de bölgenin kalkınmasına yönelik ek katkılar sunma gayretini sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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