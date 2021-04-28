AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgin'e ziyaret
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AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgin'e ziyaret

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgin'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin PTT Başmüdürü Gönül Kocaman, Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Artvin PTT Başmüdürü Gönül Kocaman, Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

İletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerine kattığı yenilikler ile kurumlar arası iş birliklerinin kentsel ve bölgesel kalkınmadaki öneminin değerlendirildiği ziyarette Rektör Bilgin, eğitim ve akademide üniversitenin yeni dönem proje ve planları hakkında Kocaman'a bilgiler aktardı.

Ziyarette Bilgin, Kocaman'a plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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