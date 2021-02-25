Activision, CoD: Black Ops Cold War Sezon 2 güncellemesinin boyutu hakkında oyuncuları uyardı!

Actisivion tarafından, Call of Duty: Black Ops Cold War Sezon 2 için gelecek güncellemenin boyutunun büyük olacağının haberi verildi. PS4 kullanıcıları için yamanın büyüklüğü sorun yaratacak gibi görünüyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War için yeni sezon güncellemesi büyük bir yamayla beraber geliyor. Yama o kadar büyük ki, standart bir PS4 modelinde biraz yer açılması gerekecek gibi gözüküyor.

COD SEZON 2 GÜNCELLEMESİ ONLARCA GB YER KAPLIYOR

Treyach bir blog göndersinde, strandart 500 GB PS4 modeline sahip oyuncuların Modern Warfare/ Warzone ve Black Ops Cold War'ın tam sürümlerine sahip olsalar bile yer açmaları gerekebileceğini söyledi.

Activision yeni Sezon 2 güncellemesi yüklemek için oyunun bazı dosyalarını silmeniz gerekebileceği konusunda uyarıda da bulunan şirket, nasıl yapılacağına dair detayları da paylaştı.