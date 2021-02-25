Activision, CoD: Black Ops Cold War Sezon 2 güncellemesinin boyutu hakkında oyuncuları uyardı!
Actisivion tarafından, Call of Duty: Black Ops Cold War Sezon 2 için gelecek güncellemenin boyutunun büyük olacağının haberi verildi. PS4 kullanıcıları için yamanın büyüklüğü sorun yaratacak gibi görünüyor.
Call of Duty: Black Ops Cold War için yeni sezon güncellemesi büyük bir yamayla beraber geliyor. Yama o kadar büyük ki, standart bir PS4 modelinde biraz yer açılması gerekecek gibi gözüküyor.
COD SEZON 2 GÜNCELLEMESİ ONLARCA GB YER KAPLIYOR
Treyach bir blog göndersinde, strandart 500 GB PS4 modeline sahip oyuncuların Modern Warfare/ Warzone ve Black Ops Cold War'ın tam sürümlerine sahip olsalar bile yer açmaları gerekebileceğini söyledi.
Activision yeni Sezon 2 güncellemesi yüklemek için oyunun bazı dosyalarını silmeniz gerekebileceği konusunda uyarıda da bulunan şirket, nasıl yapılacağına dair detayları da paylaştı.
- Black Ops Cold War : Ana menüde, "Dosya Yönetimi" ne gitmek için R3 tuşuna basın. Daha sonra, bir süredir oynatmamış olabileceğiniz herhangi bir içeriği silebilirsiniz. Seçilecek tam içerik, aşağıda bağlantısı verilen Depolama Yönetimi makalesinde bulunabilir.
- Modern Warfare/ Warzone : Ana menüde Seçenekler'e basın, "Genel" sekmesini seçin, ardından "Oyun Yüklemeleri" ne gidin. Bir süredir oynatmadığınız herhangi bir içeriği buradan silebilirsiniz.