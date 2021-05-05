Activision, Call of Duty 2021'nin geliştirildiğini duyurdu!
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Activision, Call of Duty 2021'nin geliştirildiğini duyurdu!

Activision, Call of Duty 2021'nin geliştirildiğini duyurdu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Activision, şirketin finansal sonuçlarının açıkladığı toplantı sırasında, Call of Duty 2021'nin SledgeHammer tarafından geliştirildiğini doğruladı. 2021 yılında çıkacak yeni nesil Call of Duty oyununun ismi ne olacak? İşte detaylar!

Activision, Sledgehammer'ın gerçekten Call of Duty 2021'i geliştirdiğini ve oyunun oldukça güzel bir şekilde ilerdiğini doğruladı. Ayrıca, Sledgehammer'ın, Avustralya ve Kaliforniya'daki diğer ekiplere yardımcı olmak için Toronto'da yepyeni bir stüdyo kuracağı da doğrulandı.

CALL OF DUTY 2021 GELİYOR

Activision başkanı Daniel Alegre, şirketin finansal sonuçlarının açıklandığını yıllık çağrısındaCall of Duty 2021 hakkında şu yorumlarda bulundu:

"Oyunun geliştirilmesine Sledgehammer Games liderlik ediyor. Oyun harika görünüyor ve bu sonbaharda çıkış yapmaya hazırlanıyor. Call of Duty 2021; hikaye, çok oyunculu ve co-op modlarında çarpıcı görsellerle birlikte yeni nesil deneyim için inşa edildi. Mevcut Call of Duty ekosistemine entegre etmek ve bu ekosistemi geliştirmek için tasarlandı. Yakında toplulukla daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."

Eurogamer ile Video Games Chronicle'ın kaynaklarına göre oyun İkinci Dünya Savaşı'nda geçecek ve oyunun muhtemel ismi Call of Duty WWII: Vanguard.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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