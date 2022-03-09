Activision Blizzard Rusya satışlarını durduruyor

Geçtiğimiz haftalarda başlayan ve hepimizi derinden etkileyen Rusya- Ukrayna olayları her sektörde olduğu gibi oyun dünyasında da etkisini gösterdi. Ukrayna başbakan yardımcısının oyun sektörüne gönderdiği açık mektup sonrasında yaptırımlar ardı ardına gelmeye başladı.

Kimi espor ve turnuva organizasyonları bölgedeki etkinliklerini durdururken kimi geliştirici ve yayıncı şirketler ise Rusya'ya yaptıkları satışları askıya aldı. Bu tarz aksiyonlar alan şirketlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ederken son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bir oyun şirketi daha yaptırım uygulayanlara katıldı. Ocak ayında Microsoft'un satın alımı ile oyun haberlerini bir süreliğine etkisi altına alan Activision Blizzard Rusya ve Ukrayna arasındaki olaya da sessiz kalmadı.

Activision Blizzard başkanı ve COO'su Daniel Alegre yaptığı açıklamada konu ile ilgili şunları söyledi:

Alegre ayrıca bölgeye yapacakları yardımlardan da bahsetti. Çalışanlarının topladığı paraya katkı yaparak bölgede insani yardım faaliyetinde bulunan organizasyonlara bağış yapacaklarını söyleyen Alegre şu anda 300.000$ bağış miktarına ulaştıklarını da belirtti. Ayrıca bu açıklamalarda bağış miktarını artırmak istedikleri de belirtildi.

Activision Blizzard COO'su Alegre ayrıca şirketin Polonya merkezli ofislerinde çalışan ve zamanlarından fedakarlık yaparak bölgede yardım faaliyetleri yürüten çalışanlarına da ayrı olarak teşekkürlerini sundu.

Activision Blizzard da bu karar sonrasında Microsoft, CD Projekt, Epic gibi Rusya bölgesi için satışlarını durduran şirketler arasında katılmış oldu. Rus vatandaşlarının %50'sinden fazlasının oyun oynadığı ve ülke ekonomisinde video oyunlarının büyük bir payının olduğunu göz önünde bulundurursak bu yaptırımlar gelmeye devam ettikçe Rus halkı için durum kötüye gidecek gibi duruyor.

Oyun ve eğlence sektöründen bu konuda yeni yaptırımlar duyuruldukça bunları sizlerle paylaşıyor olacağız. Daha fazla haberiçin bizleri takipte kalın.

SaveButonu / Gamegar