Activision Blizzard çalışanları şirket yöneticilerini protesto amacıyla grev yapıyor
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Activision Blizzard çalışanları şirket yöneticilerini protesto amacıyla grev yapıyor

Activision Blizzard çalışanları şirket yöneticilerini protesto amacıyla grev yapıyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Activision Blizzard çalışanları son derece kararlı

Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya Adil İstihdam ve Konut Departmanı tarafından ünlü şirket Activision Blizzard adına cinsel ayrımcılık ve taciz suçlamalarıyla dava açıldığı haberi gelmişti. Olayın ardından şirket yöneticilerinin yaptığı açıklamalar davanın kabul edilemez ve detaylarının yanlış olduğu yönündeydi.

Gelen açıklamalarla birlikte işler daha da sarpa sarmıştı. Şirket çalışanları kendi yöneticilerinden beklediği desteği görememiş ve içlerinde örgütlenmeye gitmişti. Özellikle beyaz olmayan kadın çalışanların yaşadıkları karşısında birlikte hareket etme kararı alan, aralarında oyun geliştiricisinden başlayıp grup yöneticilerine kadar uzanan geniş bir çalışan grubu Activision Blizzard'ı protesto ederek grev yapma kararı aldı.

World of Warcraft grubunun çalışanlarından Valentine Powell:

"WoW grubu yönetimi grev yapacağımız süre boyunca bize normal ücretimizi ödemeye devam edeceklerini belirtti. ve çeşitli pozisyonlarda bulunan yöneticilerin suçlama korkusu olmadan greve katılabileceğini taahhüt etti."

Kamuoyunda yayılan bir diğer habere göre Activision Blizzard greve katılan çalışanlara uzun süreli ücretli izin verecek. Söz konusu grev Çarşamba günü Pasifik saati (PT) ile öğleden önce 10: 00'da başlayıp öğleden sonra 14: 00'a kadar sürecek. COVID-19 kısıtlamaları sebebiyle çalışanlar yalnızca kampüsün ana kapısında toplanabilecek. Evden çalışanlar ise çalışmayı durdurarak greve #ActiBlizzWalkout hashtag'i ile destek verecek.

Kaynak: Playerbros

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