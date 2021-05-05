Activision Blizzard 2000'den fazla oyun geliştiricisini işe almayı planlıyor!

Amerikalı bilgisayar oyunu geliştiricisi ve yayımcısı Activision Blizzard, geçtiğimiz gün yaptığı duyuruda iki yıl içinde 2000'den fazla geliştiriciyi işe almayı planladıklarını açıkladı.

Fransa kaynaklı Activision Blizzard 2007 yılında Activision ve Vivendi Games'in birleşmesi sonucu oluşturulmuştur. Şirket, Call of Duty, Doom ve Spider-Man serileri gibi birçok popüler oyunun arkasında isim konumunda. Oyun geliştiricisi ve yayımcısı olan Blizzard, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruyla önümüzde iki yıl içinde 2000'den fazla oyun geliştiricisini işe almayı planladıklarını belirtti.

Yeni stüdyolar kurma ve Polonya, Çin, Avustralya ve Kanada'da genişleme planlarının da olduğunu belirten şirket, bazı ekiplerin boyutunu 2019 yılına kıyasla üç katına çıkaracağını duyurdu.

Activision Blizzard, bugün finansal sonuçlarını açıkladığı raporda, 2021'in ilk çeyreğinde 2.28 milyar dolar gelir elde ettiklerini bildirdi. Bu sayı şirketin, 2.02 milyar dolar olan beklentisinden daha yüksek.

Şirketin Activision bölümü gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %72 arttı. Blizzard ve King bölümlerinde ise sırasıyla %7 ve %22 artış görüldü.