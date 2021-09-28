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Activision Blizzard 18 Milyon Dolarlık Tazminat Ödeyecek

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Activision Blizzard 18 Milyon Dolarlık Tazminat Ödeyecek

Activision Blizzard

Oyun dünyasının en büyük isimlerinden Activision Blizzard, kendisine açılan bir davada tazminat için 18 milyon dolar ödeyecek.

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Son zamanlarda yaşanan skandallar ve davalarla adı iyice gündeme gelmeye başlayan Activision Blizzard, kendisine açılan bir dava için 18 milyon dolarlık tazminat ödeyecek.

Oyun dünyasının tartışmasız en büyük isimlerinden Activision Blizzard'ın başı, açılan davalardan bir türlü kurtulamıyor. Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Diablo ve Hearthstone gibi oldukça önemli markaların sahibi olan şirket, oyuncuların gözünden düşmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Kaliforniya Adil İstihdam Departmanı'nın kendisine açtığı davayla başı derde giren şirket bu defa da ABD Eşit İstihdam ve Fırsat Komisyonu tarafından dava edildi. Cinsel taciz ve ayrımcılık sebebiyle açılan davada Activision Blizzard, 18 milyon dolarlık tazminat ödeyecek.

Geçtiğimiz günün sabah saatlerinde harekete geçen ABD Eşit İstihdam ve Fırsat Komisyonu 3 yıllık bir soruşturmanın ardından oyun devine dava açtı. Wall Street Journal tarafından gelen detaylara göre komisyon, şirketle ilk olarak 15 Haziran tarihinde iletişime geçti ve ikili o günden beri, yani yaklaşık 3 aydır iletişim halinde. Ayrıca komisyonun 15 Haziran'daki ilk iletişiminden yaklaşık bir ay sonra şirket, Kaliforniya Adil İstihdam Departmanı tarafından tekrar dava edildi ve gündem oldu.

Davanın kamuoyuna duyurulmasından sonra harekete geçen Activision Blizzard internet sitesi üzerinden paylaştığı bir yazı ile komisyonla uzlaşmaya vardığını açıkladı. İkili arasında yapılan anlaşmaya göre 18 milyon dolarlık bir fon oluşturulacak. Mağdurların haklarını ödemek ve mağduriyetlerini gidermek amacıyla kullanılacak olan fondan artan para da hayır kurumları için harcanacak. Ayrıca paranın bir kısmı, yazılım araçları ve eğitim programları gibi teknoloji sektöründeki işyeri politikalarını iyileştirecek olan girişimler için kullanılacak.

CEO Bobby Kotick yaptığı açıklamada bu konuya değinerek "Şirketimizin hiçbir yerinde ayrımcılığa, tacize veya eşitsiz muameleye yer yoktur. Deneyimlerini ve yaşadıklarını cesurca bizlerle paylaşan çalışanlara minnettarım. Uygunsuz ve hoş olmayan davranışlara maruz kalan çalışanlar için üzgünüm. Activision Blizzard'ı dünyanın en saygın işyerlerinden biri yapmaya olan kararlılığım aynı şekilde devam etmektedir." ifadelerinde bulundu.

Activision Blizzard Cinsel Taciz ve Cinsiyetçilikle Suçlanıyor

Activision Blizzard her ne kadar bu davadan ufak bir para ile paçayı kurtarmış olsa da -sadece geçen yıl 8.1 milyar dolarlık gelir elde etti- hiçbir şey bitmiş değil. Son zamanlarda şirketin bu tür davalarla yüz yüze kalması ve taciz, ayrımcılık ve insan kayırma haberler inin artması da oyun devinin önünde daha uzun bir yol olduğu gösteriyor. Ayrıca şirket, gelen her haber le beraber oyun sektöründeki imtiyazını da yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Sponsorların şirkete verdiği desteği sonlandırması, diğer oyun şirketlerinden gelen tepkiler ve istifasını basıp kaçan başkanlar, Activision Blizzard'ın oturduğu dev tahtın yavaş yavaş çatırdamaya başladığını işaret ediyor olabilir.

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