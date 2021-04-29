Activion Blizzard CEO'su, 1982 yapımı Pitfall için yeniden yapım sinyallerini verdi!
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Activion Blizzard CEO'su, 1982 yapımı Pitfall için yeniden yapım sinyallerini verdi!

Activion Blizzard CEO'su, 1982 yapımı Pitfall için yeniden yapım sinyallerini verdi!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotich, GamesBeat ile yaptığı röportajda 1982 yılında ateri ile çıkış yapan oyunu Pitfall için yeniden yapım aşamasının gerçekleşeceğinin sinyallerini verdi. Bobby Kotich, Pitfall hakkında neler söyledi? Activision Blizzard, nostalji oyunları yenileyerek günümüze uyarlamayı düşünüyor mu? Detaylar haberimizde!

Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotich, son yıllarda şirket için bir başarı alanı haline gelen retro oyunlar ve remake edilen yapımlar hakkında konuştu. GamesBeat ile yaptığı röportajda Kotick, şirketin stratejisi hakkında bazı üst düzey düşünceler paylaştı ve özellikle yeniden yapım için olgunlaşabilecek bir oyunu duyurdu.

Bobby Kotich, Activision Blizzard'ın 1980 yılına kadar uzanan bir nostalji oyun kütüphanesine sahip olduğu için benzersiz bir konumda belirtti. Bu bahsedilen oyunlardan biri yıllardır yeni sürümü gelmeyen Pitfall. Kotick, Pitfall'un yeniden yapılandırılmasıyla birlikte büyük kitlelere ulaşacağını tahmin ediyor.

"1980 YILINA DAYANAN BÜYÜK BİR OYUN KÜTÜPHANEMİZ VAR"

"Şanslıyız, 1980 yılına dayanan büyük bir oyun kütüphanemiz var. Burada bulunan yüzlerce başlığa bakarsanız, yıllarca üzerinde çalışılmış oyunların sadık takipçileri olduğunu görürsünüz. Tahminimce Pitfall'u 1980'deki orjinalinden bu yana 100 milyon kişi oynadı. Bu yüzden bunun büyük bir ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Geriye dönüp bu nostaljik başlıklara ilham kaynağı olmalıyız."

Röportajında Pitfall'un yenilenme sinyallerini veren Kotick'in, yorumları göz önüne alındığında bir gün oyunun duyurulması şaşırtıcı olmaz.

Aynı röportajda Kotick, yeni IP yapmanın önemi hakkında da konuştu. Activision Blizard'ın bu alanda diğer yayıncılardan daha başarılı olduğu dile getirdi. Bu başarının nedenlerinden biri, Activision Blizzard'ın mali olarak disiplinli olması ve maliyetli olsa bile başarılı olacağını düşündüğü yeni IP leri ortaya çıkarmasıdır.

Activision Blizzard'ın bir sonraki büyük yenilenmiş yapımlarından biri, bu yıl piyasaya çıkan Diablo II: Resurrected.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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