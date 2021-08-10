Açtığı iş yerine koyduğu emektar minibüsü ilgi görüyor
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Açtığı iş yerine koyduğu emektar minibüsü ilgi görüyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Ekonomi

Açtığı iş yerine koyduğu emektar minibüsü ilgi görüyor Seyyarlığı bıraktı, dükkan açtı ama emektar ekmek teknesinden vazgeçemedi Bursa'da bir esnaf, senelerce sokaklarda seyyar olarak kebap sattığı minibüsünü sonunda dükkana soktu.

Açtığı iş yerine koyduğu emektar minibüsü ilgi görüyor

Seyyarlığı bıraktı, dükkan açtı ama emektar ekmek teknesinden vazgeçemedi

BURSA - Bursa'da bir esnaf, senelerce sokaklarda seyyar olarak kebap sattığı minibüsünü sonunda dükkana soktu. Esnaf, şimdi kebapları, dükkanın içindeki eski ekmek teknesi minibüste pişirip servis ediyor. İş yerinde minibüsü görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

Uzun yıllar dekore ettirdiği minibüslerde Bursa sokaklarında kebap pişirip satan Hanifi Küçükmert, bu işi bir adım daha ileriye taşıyarak dükkan açmaya karar verdi. Açtığı kebapçı dükkanına ise yıllardır çalıştırdığı minibüsünü soktu. Kebapçı dükkanındaki kebapları mutfakta pişirmek yerine iş yerine soktuğu minibüsünde pişiriyor. Minibüsü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşayıp dükkanın içindeki minibüsle özçekim yapıyor. Dükkanın içindeki minibüs vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

Bu işe 20 yıl önce başladığını ifade eden Hanifi Küçükmert, "Tasarladığım minibüsle 20 yıl önce kebap satmaya başladım. Bursa'nın farklı noktalarında vergi levhalı seyyar olarak çalıştım. Bu işi bir adım öteye taşıyıp dükkan açmaya karar verdim. Ama açtığım dükkana minibüsümü de soktum. Dükkana gelen müşterilerime minibüsten servis yapıyorum. Dükkanın içindeki minibüs insanların çok ilgisini çekiyor. Herkes gelip burada özçekim yapıyor" dedi.

Açtığı iş yerine koyduğu emektar minibüsü ilgi görüyor
Açtığı iş yerine koyduğu emektar minibüsü ilgi görüyor
Açtığı iş yerine koyduğu emektar minibüsü ilgi görüyor
Açtığı iş yerine koyduğu emektar minibüsü ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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