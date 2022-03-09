KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Açtığı estetik klinikte 14 kadına istihdam sağladı

Girişimci Nurdan Apdik: "Kadınlarımızın korkusuzca ve geleceğe umutla yürüdüğü bir dünya için el ele kadın dayanışmasını yürütmeyi hedefledik"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta açtığı estetik kliniğinde 14 işsiz kadına iş imkanı sağlayan Nurdan Apdik, "Kendini güçlü hisseden ve hiç kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlarla birlikte el ele verdik. Amacımız kadınları mutlu etmek" dedi.

Kahramanmaraş'ın yaşayan 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Estetik Uzmanı, Yaşam ve Güzellik Koçu Nurdan Abdik, Onikişubat ilçesinde kadın ve erkeklere hitap eden tam donanımlı klinik açtı. "Işık saçan kadın' anlamı taşıyan "Aliona" adını verdiği kliniğe yaklaşık 10 milyon lira yatırım yapan Abdik, çalışmayan, mutsuz ve içine kapanmış 14 kadını etrafında toplayarak ekip oluşturdu.

Amacının mutsuz kadınları mutlu etmek olduğunu söyleyen Abdik, kadınların hiçbir şeye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabileceğini söyledi.

14 çalışan kadın ile hizmet edeceklerini belirten Nurdan Abdik, "Bir seans esnasında danışanım ile konuşurken böyle bir fikir ortaya çıktı. Daha fazla kadına ulaşabilmek amacıyla böyle bir adım attım. Önce kendi çevremden başladım. Kendini güçsüz ve mutsuz hisseden kadınlarla birlikte el ele verip eğitimlerini sağlayarak bir meslek sahibi olmalarını sağladık. Şu anda 14 çalışan kadın var bünyemizde. Kendini güçlü hisseden ve hiç kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlarla birlikte el ele verdik. Amacımız kadınları mutlu etmek. İçeri giren her danışanımıza mutluluk yaymak. Onlarla birlikte eğitim kurumları ve vakıflar kurmayı hedefliyorum" dedi.

İstihdam sağladığı kadınların daha önce kendilerine güvenlerinin olmadığını ve şuanda kendi ayakları üzerinde durabildiklerini ifade eden Abdik, "Kadınlarımız, kendilerine güvenleri yok iken öz güvenlerini oluşturup başarabildiklerini gördükten sonra yapabileceklerini sınırlamadılar. Şimdi kendi iş yerlerini açmayı hedefliyorlar. Biz kadınlar olarak çok güçlüyüz, sade gücümüzün farkına varmayı hedefliyorlar. Kendi iç seslerini dinleyip kendi güçlerinin farkına varsınlar. Kadınlarımızın korkusuzca, geleceğe umutla yürüdüğü bir dünya için el ele kadın dayanışmasını yürütmeyi hedefledik. Umutluyuz yapabileceğimizi biliyoruz kararlıyız gücümüzün farkındayız" dedi.

Estetiysen Zeynep Ulusoy ise, "Sağlam adımlar atabilmek, geleceğimize yön verebilmek ve bir kadının bir erkeğin inisiyatifine kalmadan kendi ayakları üzerinde durabileceği için buradayım. Bütün kadınlar güzel lakin, kadınların güzelleşmek kadar güçlenmeye de ihtiyaçları var" diye konuştu.