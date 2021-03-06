Acqua di Parma ve Poltrona Frau'dan özel tasarım araç difüzörü

Acqua Di Parma ve deri kültürü ile özdeşleşen Poltrona Frau, 100 yıldan fazla sürede kazandıkları becerilerini paylaşarak, ilk tasarım araç difüzörünü geliştirdi.

CARMEDYA.COM – Acqua Di Parma ve deri kültürü ile özdeşleşen Poltrona Frau, 100 yıldan fazla sürede kazandıkları becerilerini paylaşarak, ilk tasarım araç difüzörünü geliştirdi.

Kaliteli malzemelere ve sade bir tasarıma sahip difüzör, farklı kokulu bileşimleri bir araya getiriyor. Dairesel şekli, Acqua di Parma'nın ikonik kutularını hatırlatıyor ve şık tasarımı bir tasarıma sahip. Acqua di Parma ve Poltrona Frau logoları basılan PELLE FRAU deri çanta içinde kokuların yedekleri bulunuyor.

Difüzörün modern tasarımı hem montaj hem de kullanım açısından kolaylık sağlıyor. Özel polimer bazlı, alkolsüz ve solvent içermeyen inciler içinde kapsüllenmiş çeşitli kokular, her yolculuk için farklı parfümü seçmenize olanak tanıyor.

Sarı, koyu gri ve kahverengi renk seçeneklerinde sunulan deri kılıf, tüm stillerle uyum sağlıyor.

Araç difüzörünü, Acqua Di Parma Home Collection kokularından birini seçerek doldurmak mümkün.

Luce di Colonia'nın hafif ve sıcak aromaları, portakal ve limonun narenciye kokulu tonları, tamamen doğal Frutti d'Oro, hassas çiçek aromaları ve değerli ahşapların sıcak kokuları ile birleşiyor.

Buongiorno, nane, lavanta ve biberiyenin ferah ve taze aromalarını, yeni kesilmiş çimenlerin kokusu ile birlikte sunuyor. Güne olumlu enerjilerle başlamak için ideal bir koku.

La Casa Sul Lago, hoş çiçek aromalarını, miskin yumuşak ve rahatlatıcı kokusu ile bir arada sunuyor. Zarif ve sakinleştirici parfüm, yolculuklarınızı keyifli hale getiriyor.

OH, L'amore, tutku ve aşkı temsil ediyor. Güçlü baharatlı karabiber ve karanfil tonları, benzoin ve hintbaklası (tonca bean) gibi amber ve kremsi tonlarla birleşerek sevgilinizle birlikte seyahat ederken mükemmel bir atmosfer yaratıyor.

Aperitivo in Terrazza, üst notalarındaki misket limonu, kan portakalı ve greyfurtun taze aromaları ile hafif, heyecan verici bir etki yaratıyor. Tarçının sıcak baharatlı tonlarından kantarona doğru acı bir dokunuş ile eşsiz, keyifli bir anın zindeliğini veriyor. Uzun yolculuklarınız için ideal.

Profumi Dell'orto, fesleğen, kekik ve nane aromaları ile kırda geçirilen bir hafta sonunu anımsatıyor. Mine çiçeği, baharatlı biber ve domates yapraklarının taze kokuları, rahatlatıcı bir his uyandırıyor.

Difüzörlere Beymen Zorlu, Beymen.com, LaDeesse, Ladeesseshop.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Deri kılıfın fiyatı 1150 TL iken yedek kokular 440 TL fiyat etiketine sahip.

Kaynak: Carmedya.com