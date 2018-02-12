Açlıkla Mücadele Eden Halk Yakaladığı Devasa Pitonu Pişirip Yedi
Malezya'da açlıkla mücadele eden köy halkı, yakaladıkları devasa piton yılanını yerel geleneklere göre pişirip hep birlikte yedi.
Malezya'nın Borneo Adası'nda yaşayan köylüler, açlıktan devasa bir pitonu yakalayıp yedi. Cumartesi günü ava çıkan köylüler bir ağacın içine saklanmış hayvanı görünce bu fırsatı kaçırmadı.
TAM 6 METRE
6 metre uzunluğundaki dişi pitonun yanında bir de daha ufak erkek bir piton daha vardı. Kurumuş içi boş bir kütükten gelen sesin peşine giden köylüler bu kadar büyük bir hayvanla karşılaşacaklarından habersizdi.
YEREL GELENEKLERLE GÖRE HAZIRLANDI
Bir elektrikli testere yardımıyla ağacın kabuğunu kesip hayvanı yakalayan köylüler daha sonra bunu aç kasaba halkına ikram ettiler. Yerel geleneklere göre hazırlanan yılan, ateşte pişirilerek ızgara halinde çeşitli sebzelerle birlikte hazırlandı.
GÜNLERCE ET YİYEBİLECEKLER
60 yaşındaki Tinsung Ujang, yılan sayesinde köylülerin günlerce et yiyebileceğini söyledi. Eşit bir şekilde bölünen yılanın eti, köylüler arasında pay edildi.
Güneydoğu Asya'da bulunan bir tür olan pitonlar, dünyanın en uzun ve en büyük yılanlarıdır.
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Ne var bunda, köpek, kedi, fare ızgara yiyenler var. Bu onların yanında piton kebap kalır.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Açlıktan değil onlar yiyorlarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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az kaldı Türkiye'de böyle olcakCevap Yaz 8 11 Yayından Kaldır
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madde bagimlilari protesto icin kullandiklari ucuz sahte zehirli tozu turpun ogluna göndermisler sen pahalisini iyisini cek biz bunu diye olan karisina olmus , cekince hoop hastaneye :)))))))))))Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ya bu nasıl yalan, haberde köylülerin açlıktan yediğini söylüyor. Ama adamların arabasına bakın )))Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır