Açlıkla Mücadele Eden Halk Yakaladığı Devasa Pitonu Pişirip Yedi

Malezya'nın Borneo Adası'nda yaşayan köylüler, açlıktan devasa bir pitonu yakalayıp yedi. Cumartesi günü ava çıkan köylüler bir ağacın içine saklanmış hayvanı görünce bu fırsatı kaçırmadı.

TAM 6 METRE

6 metre uzunluğundaki dişi pitonun yanında bir de daha ufak erkek bir piton daha vardı. Kurumuş içi boş bir kütükten gelen sesin peşine giden köylüler bu kadar büyük bir hayvanla karşılaşacaklarından habersizdi.

YEREL GELENEKLERLE GÖRE HAZIRLANDI

Bir elektrikli testere yardımıyla ağacın kabuğunu kesip hayvanı yakalayan köylüler daha sonra bunu aç kasaba halkına ikram ettiler. Yerel geleneklere göre hazırlanan yılan, ateşte pişirilerek ızgara halinde çeşitli sebzelerle birlikte hazırlandı.

GÜNLERCE ET YİYEBİLECEKLER

60 yaşındaki Tinsung Ujang, yılan sayesinde köylülerin günlerce et yiyebileceğini söyledi. Eşit bir şekilde bölünen yılanın eti, köylüler arasında pay edildi.

Güneydoğu Asya'da bulunan bir tür olan pitonlar, dünyanın en uzun ve en büyük yılanlarıdır.