Açlık sınırındaki milyonlarca Amerikalı gıda bankalarına yöneldi

ABD'de açlıkla mücadele organizasyonlarının en başında gelen Gıda Bankasının bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 daha fazla yiyecek dağıttığı belirtildi.

ABD'de açlıkla mücadele organizasyonlarının en başında gelen Gıda Bankasının bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 daha fazla yiyecek dağıttığı belirtildi.

Associated Press'in derlediği verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının pençesinde boğuşan ülkede gıda ihtiyacında ve dağıtımında geçen yıla oranla hızlı bir artış yaşandığı vurgulandı.

Ülkenin en büyük açlıkla mücadele organizasyonu olan Gıda Bankasına "salgın döneminde başvuruların yüzde 60 arttığı ve her 10 kişiden 4'ünün ilk defa başvuran kesim olduğu" bilgisi aktarıldı.

2019'da toplam 35 milyon kişi Gıda Bankasının dağıtımlarından faydalanırken, bu yıl bu rakamın 50 milyona çıktığı bildirildi.

İşsizlik oranının yüzde 14,7'yi bulduğu ülkede, her 6 yetişkinden birinin ve her 4 çocuktan birinin açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Gıda güvensizliğinin özellikle siyahi ve Latin kökenli azınlıklarda beyazlar ve Asya kökenlilere göre yaklaşık iki kat daha fazla görüldüğü bildirildi.

Eyalet bazında da ekonomisi turizm gelirlerine bağlı olduğu için salgın sürecinde büyük darbe yiyen Nevada'nın Gıda Bankası kullanımında 2018'de 20. sırada bulunurken, bu yıl 5. sıraya yükseldiği, aynı şekilde Mississippi, Arkansas, Alabama ve Louisiana gibi eyaletlerde de her 5 kişiden birinin gıda güvensizliği yaşadığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru