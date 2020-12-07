Açlık sınırındaki milyonlarca Amerikalı gıda bankalarına yöneldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Açlık sınırındaki milyonlarca Amerikalı gıda bankalarına yöneldi

07.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:00
Açlık sınırındaki milyonlarca Amerikalı gıda bankalarına yöneldi

ABD'de açlıkla mücadele organizasyonlarının en başında gelen Gıda Bankasının bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 daha fazla yiyecek dağıttığı belirtildi.

ABD'de açlıkla mücadele organizasyonlarının en başında gelen Gıda Bankasının bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 daha fazla yiyecek dağıttığı belirtildi.

Associated Press'in derlediği verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının pençesinde boğuşan ülkede gıda ihtiyacında ve dağıtımında geçen yıla oranla hızlı bir artış yaşandığı vurgulandı.

Ülkenin en büyük açlıkla mücadele organizasyonu olan Gıda Bankasına "salgın döneminde başvuruların yüzde 60 arttığı ve her 10 kişiden 4'ünün ilk defa başvuran kesim olduğu" bilgisi aktarıldı.

2019'da toplam 35 milyon kişi Gıda Bankasının dağıtımlarından faydalanırken, bu yıl bu rakamın 50 milyona çıktığı bildirildi.

İşsizlik oranının yüzde 14,7'yi bulduğu ülkede, her 6 yetişkinden birinin ve her 4 çocuktan birinin açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Gıda güvensizliğinin özellikle siyahi ve Latin kökenli azınlıklarda beyazlar ve Asya kökenlilere göre yaklaşık iki kat daha fazla görüldüğü bildirildi.

Eyalet bazında da ekonomisi turizm gelirlerine bağlı olduğu için salgın sürecinde büyük darbe yiyen Nevada'nın Gıda Bankası kullanımında 2018'de 20. sırada bulunurken, bu yıl 5. sıraya yükseldiği, aynı şekilde Mississippi, Arkansas, Alabama ve Louisiana gibi eyaletlerde de her 5 kişiden birinin gıda güvensizliği yaşadığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

İlgili Haberler

Bakan Pakdemirli'den İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı üyelerine gıda israfı mesajı (2)
Bakan Pakdemirli'den İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı üyelerine gıda israfı mesajı (2)
Bakan Soylu 'Şükür' diyerek duyurdu: Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi
Bakan Soylu "Şükür" diyerek duyurdu: Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi
Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Yalın Pınar Altuğ Demet Özdemir Aras Bulut İynemli
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Türk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Açlık sınırındaki milyonlarca Amerikalı gıda bankalarına yöneldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 00:06:01. #1.15#
title