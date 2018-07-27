Açlık Sınırındaki Güney Sudan'da Milletvekili Kredisi

Kıtlık tehlikesi yaşanan Güney Sudan'da milletvekillerine araba almaları için 40 bin dolarlık bireysel kredi verilmesi büyük tepki çekti.

Nüfusun yarısının açlık sınırında olduğu Güney Sudan'da milletvekillerine araba almaları için 40 bin dolarlık bireysel kredi verileceği duyurusu büyük tepki gördü. Başkent Juba'da bir motosiklet satıcısı Paul Kenyi "Para, yolları onarmak için kullanılmalı. Bir insanın 40 bin dolar alması iyi bir fikir değil. Bu para Güney Sudan'da çok değerli" derken Juba Üniversitesinde ekonomi profesörü ve eski Maliye Bakan Yardımcısı Marial Awou "Bu, ülkenin bugün karşılayamayacağı maaş zammı taleplerine teşvik edecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ise, "Milletvekillerinin motosikletle seyahat etmesini bekleyemezsiniz" diyerek kararı savundu.

2011'de bağımsızlığını kazanan Güney Sudan 5 yıl boyunca iç savaşla mücadele etti. Savaş, petrol üreticisi ülkenin ekonomisini ve tarımı derinden sarsarken Birleşmiş Milletler'e göre, 7 milyon Güney Sudanlı bu yıl gıda yardımına ihtiyaç duyacak. Dünya Gıda Programı'na göre, kıtlık nedeniyle 3.8 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. - JUBA