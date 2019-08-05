Açlık sınırı temmuzda yüzde 1,2 azaldı

BİRLEŞİK Kamu İş Sendikası, dört kişilik ailenin açlık sınırının, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında azalarak 2 bin 658 liradan 2 bin 626 liraya indiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı ise yüzde 1,18 artarak, 9 bin 246 liradan, 9 bin 355 liraya yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissi duymadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları esas alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık, araştırmaya göre dört kişilik ailenin açlık sınırının bir önceki aya göre yüzde 1, 2 oranında azalarak 2 bin 658 liradan 2 bin 626 liraya indiğini, söyledi. Balık, açlık sınırının yedi aylık dönemde ise yüzde 11, 5 oranında arttığını kaydetti.

Yoksulluk sınırının yükselişinin sürdüğünü belirten Balık, yüzde 1,18 oranında artarak, 9 bin 246 liradan 9 bin 355 liraya yükseldiğini dile getirdi. Yoksulluk sınırındaki yedi aylık artışın ise yüzde 7,75 olduğunu söyleyen Balık, temmuz sonu itibarıyla son bir yıllık dönemde ise açlık sınırının yüzde 23,3, yoksulluk sınırının yüzde 18,23 oranında arttığını ifade etti.

Kaynak: DHA