DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu

PKK kongresi 5-7 Mayıs'ta toplandı: Tarihi kararlar aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı konusu, özeti ve Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı konusu nedir, Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı oyuncuları kimler ve Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı özeti gibi konuları inceliyoruz.

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı", Panem'in zalim lideri Coriolanus Snow'un gençlik yıllarına uzanan bir prequel hikâyesi sunuyor. Film, serinin ana hikâyesinden 64 yıl öncesine, 10. Açlık Oyunları dönemine götürüyor izleyicileri. 18 yaşındaki Coriolanus Snow (Tom Blyth), Capitol'de gözden düşmüş, maddi zorluklar içindeki Snow ailesinin son umudu olarak karşımıza çıkıyor. Yakışıklı, zeki ve hırslı bir genç olan Snow, ailesinin eski itibarını geri kazanmak için 10. Açlık Oyunları'nda mentor olarak seçildiğinde büyük bir fırsat yakaladığını düşünür. Ancak, kendisine yoksul ve gelişmemiş 12. Bölge'den haraç kızı Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) atandığında hayal kırıklığına uğrar. Lucy Gray, hasat töreninde meydan okuyan bir şarkıyla tüm dikkatleri üzerine çeker ve Snow, onun karizması ve yeteneğiyle durumu lehine çevirebileceğine inanmaya başlar. Birlikte güçlerini birleştiren Snow ve Lucy, hayatta kalmak için zamana karşı bir yarışa girer. Ancak bu yolculuk, Capitol'ün entrikaları, ahlaki ikilemler ve güç mücadeleleriyle doludur. Film, Snow'un Panem'in zalim liderine dönüşüm sürecini, Lucy Gray'in gizemli hikâyesini ve Açlık Oyunları'nın kökenlerini derinlemesine işliyor.

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 17 Kasım 2023 (ABD)

Tom Blyth

Rachel Zegler

Josh Andres Rivera

Hunter Schafer

Jason Schwartzman

Peter Dinklage

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.