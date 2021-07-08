Açlık grevinin ardından serbest bırakılan Filistinli Ebu Atvan, Ramallah'ta tedavi altına alındı

İsrail hapishanesinde hakkındaki "idari tutukluluk" kararını protesto etmek için 65 günlük açlık grevinin ardından serbest bırakılan Filistinli Gazanfer Ebu Atvan, Ramallah'taki İstishari Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail hapishanesinde hakkındaki "idari tutukluluk" kararını protesto etmek için 65 günlük açlık grevinin ardından serbest bırakılan Filistinli Gazanfer Ebu Atvan, Ramallah'taki İstishari Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail'in Kaplan Hastanesi'nden ambulansla getirilen Ebu Atvan'ı hastane önünde çok sayıda kişi karşıladı. Ambulans içinden kendisini karşılamaya gelenlere zafer işareti yapan Ebu Atvan tedavi altına alındı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ebu Atvan'ın annesi Mecdulin Ebu Atvan'ı telefonla arayarak oğlunun yeniden özgürlüğüne kavuşmasından ötürü kendisini tebrik etti.

Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Munkiz Ebu Atvan, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazanfer'in tahliyesine karar verildiğini söylemişti.

Ebu Atvan, İsrail hastanesinde tedavi olmayı reddetmişti

İsrail güçlerince yaklaşık dokuz ay önce gözaltına alınan Ebu Atvan, hakkında verilen "idari tutukluluk" kararını protesto etmek için 5 Mayıs'ta açlık grevine başlamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Ebu Atvan'ın "idari tutukluluğunun son bulması" yönündeki talebini 10 Haziran'da reddetmişti.

Sağlık durumu kötüleşen Ebu Atvan, 23 Haziran'da Tel Aviv yakınlarındaki Rehovot kentinde bulunan Kaplan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İsrail hastanesinde tedavi olmayı reddeden Ebu Atvan, bir Filistin hastanesine nakledilmeyi talep etmiş ancak İsrail bu isteği geri çevirmişti.

Kudüs'teki İsrail Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da Ebu Atvan'ın idari tutukluluğunun askıya alınmasına karar vermiş, Filistinli tutuklunun avukatı ise İsrail mahkemesinin bu kararının Ebu Atvan'ın tutukluluğunun son bulduğu anlamına gelmediğini, İsrail istihbaratı ve Hapishaneler İdaresi'nin "tutuklunun hayati sorumluluğunu reddetmesi" anlamı taşıdığını belirtmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu