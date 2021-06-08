Açlık grevindeki Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Karvi, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye götürüldü

Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi, tutukluk halini protesto için günlerdir devam ettiği açlık grevi sonrasında sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi, tutukluk halini protesto için günlerdir devam ettiği açlık grevi sonrasında sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Karvi'nin resmi Facebook sayfasında yapılan paylaşımda, Karvi'nin açlık grevi ve oturma eylemi yaptığı Yolsuzlukla Mücadele Yargı Kurulu'nun mali yargı binası önüne gelen bir ambulansla en yakın hastanelerden birine nakledildiği görüntülerine yer verildi.

Tunus resmi makamlarından, Karvi'nin partisinden ya da Karvi'nin avukatı Nezih es-Suveyi tarafından hastaneye kaldırılan Karvi'nin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Avukat Suveyi dün, partinin yayımladığı yazılı açıklamada, müvekkilinin eylemine ilişkin bilgi vermişti.

Suveyi, müvekkili Karvi'nin yeniden tutuklanmasını protesto etmek için Yolsuzlukla Mücadele Yargı Kurulu'nun mali yargı binasında oturma eylemi yapmaya karar verdiğini kaydetmişti.

Karvi'nin 5 Mayıs tarihli tutukluluğunun yenilenmesine ilişkin kararı imzalamayı reddettiğine dikkati çeken Suveyi, müvekkilinin geçen haftanın başından bu yana açlık grevinde olduğunu hatırlatmıştı.

Suveyi, Karvi'nin 180 günlük ihtiyati gözaltı süresinin sona ermesinden bu yana gözaltında olduğunu belirterek, 5 Mayıs'tan beri serbest bırakılması gerektiğini aktarmıştı.

Ülkede geleneksel siyasetin dışından gelen nüfuzlu medya patronu olan ve 2019 yılında kurduğu partisiyle Tunus'ta siyasete hızlı bir giriş yapan Nebil el-Karvi, 24 Aralık 2020'de "kara para aklama" suçlaması ile hapse mahkum edilmişti.

Karvi hakkında 24 Şubat'ta yaklaşık 3,7 milyon dolar kefaletle geçici olarak serbest bırakılma kararı çıkmıştı.

Yerel medyada ise Karvi'nin avukatı Nezih es-Suveyi'nin, kefalet miktarının temin edilmesinde zorlanıldığını söylediği yönünde haberler çıkmıştı.

Temyiz Mahkemesi, 10 Mart'ta Karvi'nin serbest bırakılması yönünde çıkan kararı bozmuş ve hapiste kalmasına hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes