Açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

29.08.2019 15:19

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Kızılhaç temsilcili binası

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla düzenlenen gösteri

Gösteriye katılanların taşıdıkları dövizler ve fotoğraflar

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris ile röportaj İşgal altındaki Batı Şeria'da onlarca kişi, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenledi.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Kızılhaç temsilciliği önünde düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, taşıdıkları pankart ve dövizlerle İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu eylemle İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren Filistinlilere destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA