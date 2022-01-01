Açlık grevindeki Filistinli tutuklu Hevaş'ın serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, İsrail hapishanelerindeki idari tutukluluk uygulamasını protesto için 4 ayı aşkın süredir açlık grevini sürdüren Hişam Ebu Hevaş'ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlendi. Gösteriye katılanlar Hevaş'ın fotoğrafları ve çeşitli dövizler taşıyarak sloganlar attı. İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Adnan, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

El-Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu" olarak hapishanede tutuluyor. Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene İsrail hapishanesinde tutuklu kalmıştı.

Ebu Hevaş, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için 17 Ağustos'ta açlık grevine başlamıştı.

İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık'ta Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.