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Aclan Kavasoğlu ilk maçına çıkacak

Aclan Kavasoğlu ilk maçına çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni Başantrenörü Muharrem Aclan Kavasoğlu ilk maçına yarın çıkacak.

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol'un yeni Başantrenörü Muharrem Aclan Kavasoğlu ilk maçına yarın çıkacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'da Muharrem Aclan Kavasoğlu dönemi başladı. Başantrenör Ayhan Avcı ile yolların ayrılmasından sonra takımı Muharrem Aclan Kavasoğlu'na emanet etti. Başantrenör Muharrem Aclan Kavasoğlu, yeni takımı ile ilk maçına yarın Kayseri'de çıkacak. Aclan Kavasoğlu, lig lideri Fenerbahçe ile oynanacak maçta kenarda yerini alacak.

25 Aralık Cumartesi günü Kadir Has Spor Salonu'nda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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