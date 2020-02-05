Acıya kardeş olmak için Elazığ'a gittiler

05.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:17

Bu kapsamda Elazığ Sivrice ve Elazığ Kültür Parkı'nda kalan depremzedeler ziyaret edildi.

Deprem bölgesinde yaşayan çocuklara yönelik olarak psikolojik destek vermek, yaşanan afetin akabinde çocukların yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek ve çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek adına düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendiler.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Elâzığ'da yaşanan depremde etkilenen çocuklara ve ailelere destek olmak amacıyla Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Malatya Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu ve MADEM işbirliğinde düzenlemiş oldukları programın çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Acıların paylaştıkça azalacağını söyleyen Bulut, "Olumsuz hava koşulları ve afet durumu yaşanmasına rağmen çocukların enerjileri bizleri umutlandırdı" dedi.

Devlet-Millet el ele olarak bu acıların üstesinden geleceğimizi ifade eden Bulut, depreme dayanıklı konutlar noktasında daha dikkatli ve tedbirli olmamız gerektiğini vurguladı.

Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Dertli, depremden etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla Elazığ'da bulunduklarını söyleyerek, "Bugün buraya acıya kardeş olmaya geldik" dedi. Yaşadığımız toprakların deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken ve bu noktada yetkililerin ciddi önlemler alması gerektiğini vurgulayan Dertli, "Deprem öldürmez, hasta binalar öldürür" dedi.

Malatya Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu sorumlusu İbrahim Şahin Uyumaz, acıda birleşmek adına düzenlemiş oldukları programın önemli olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın acılarını hafifletecek bir gün yaşattıysak ne mutlu bizlere" dedi. Daha önce Pütürge'de depremzede çocuklar ile bir araya geldiklerini söyleyen Uyumaz, Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu olarak sanatla acıları paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Malatya Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu üyesi Berna Yeniçerioğlu, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu söyleyerek, "Burada ki kardeşlerimizin acılarına bir nebze de olsa ortak olmak için buradayız. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın" dedi.

Elazığ Sivrice İlçesi'nde ve Elazığ Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde Malatya Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu üyeleri Nasreddin Hoca ve palyaço kıyafetleri ile çocuklarla çeşitli oyunlar oynayıp, onlara hediyeler dağıttılar.

Kent Konseyi Kadın Meclisi gönüllü üyeleri ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi'nde (MADEM) görevli psikologlar ise çadırlarda yaşayan ailelere destek ziyaretlerinde bulundular.

Kaynak: Bültenler