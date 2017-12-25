Acısız Epilasyon Cihazı İşe Yarıyor mu ? 4 Hafta Geç Çıkan Tüy İddiası | Sebile Ölmez

Bu kez sizden gelenlerde 4 haftada geç çıkan tüy ve acısız epilasyon yaptığını söyleyen Flawless Finishing Touch ürününü inceledim. Alan varsa yorumlarını yazarsa çok sevinirim. Yılbaşı hediyelerim devam ediyor. Çekiliş linki: https://gleam.io/oSTp5/2-ylba-ekilii