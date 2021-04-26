Acıpayamlı hokeyci genç kıza milli davet
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Acıpayamlı hokeyci genç kıza milli davet

Acıpayamlı hokeyci genç kıza milli davet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren kız hokey takımı Denizli Anadolu Pars Gençlik ve Spor Kulübü oyuncularından Nihal Olcay, Milli Takım kampına davet edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren kız hokey takımı Denizli Anadolu Pars Gençlik ve Spor Kulübü oyuncularından Nihal Olcay, Milli Takım kampına davet edildi.

Acıpayam ilçesi ve mahallerinde bulunan gençlerden oluşturulan kız hokey takımı olan Denizli Anadolu Pars Gençlik ve Spor Kulübü olarak uzun süredir yarışlara katılıyor. Takımda bulunan 2005 doğumlu sporcu Nihal Olcay, U16 - 5S Milli Takım kampına davet edildi. Milli Takım Kampı 2 ile 10 Mayıs 2021 tarihlerinde Osmaniye ilinde yapılacak. Kamp U16 Avrupa Hokey Şampiyonasına hazırlık olarak yapılacak. Kampa katılım sağlayan sporcular arasından seçilecek olan 15 kişi ise Milli Takım U16 - 5S kadrosunu oluşturacak. 7 ile 10 Temmuz 2021 tarihlerinde İsviçre Lozan kentinde Avrupa Hokey Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Kulüp Başkanı ve Beden Eğitimi öğretmeni Emrullah Salim; "Sporcularımızın tamamı Acıpayam Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerimizden oluşmaktadır. Özellikle dezavantajlı çocuklarımıza yönelik yapmış olduğumuz faaliyetler meyvesini vermeye başladı. Acıpayam Belediyesinin destekleri ile nice sporcularımızı Milli Takıma vereceğiz. Buna inancımız tamdır. Acıpayam'da desteklerini esirgemeyen tüm kurumlar ve kişilere teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ

Acıpayamlı hokeyci genç kıza milli davet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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