Acıpayam depreminin ardından geçen 2 yılda 208 aile evlerine kavuştu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde depremzede 208 aile sıcak yuvalarına kavuştu.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Mart 2019'da ilçede meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremin 2. yılında tüm hemşehrilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan deprem sonrasında devletin, AFAD'ın, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ve Acıpayam Belediyesinin gerekli çalışmaları başlattığını ve depremin yaralarının sarıldığını belirten Şevkan, şunları kaydetti:

"Depremin hemen akabinde hak sahipliği çalışmaları başlatılmış ve tespitler tamamlanmıştır. Talep edilen ve değerlendirilen tespitler sonucunda ilçemizde 167 hak sahibi vatandaşımıza TOKİ konutlarından ev verilmiş olup, yapılar tamamlanmış ve mağduriyetleri giderilmiştir."

Ayrıca 173 vatandaşın Evini Yapana Yardım (EYY) metodundan yararlandırılmak üzere işlemlerinin başlatıldığını belirterek, "152 vatandaşımızın ruhsat işlemleri tamamlanmış, evlerinin inşaatı başlamıştır. Bunlardan 41'i ise yapı kullanma izin belgelerini alarak evlerinde oturmaya başlamıştır. Kalan 21 vatandaşımızın geçmişten gelen mülkiyet sorunları devam ettiği için inşaatları ilerleyen tarihlerde başlatılacaktır." ifadelerini kullandı.

Acıpayam'da 20 Mart'ta yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremde 25 mahallede 6 bin 406 hane depremden etkilenmiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince bölgede yapılan incelemede 44 yıkık, 303 ağır hasarlı, 275 az hasarlı bina tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu