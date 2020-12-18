Acıpayam'da trafik kazası: 1 yaralı
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Acıpayam'da trafik kazası: 1 yaralı

18.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:12
Acıpayam'da trafik kazası: 1 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Burdur istikametine giden Ebubekir T. yönetimindeki 09 UF 064 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Ebubekir T, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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