Acıpayam'da park halindeki araç yandı

27.10.2019 19:12

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yandı.



Alaaddin Mahallesi Donallar Caddesi'ndeki Nazmi Kürşat Demir'e ait 20 KK 975 plakalı otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahelesiyle otomobilde çıkan yangın söndürüldü.



Nedeni henüz belirlenemeyen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA