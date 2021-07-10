Acıpayam'da orman yangını

Acıpayam'da orman yangını Orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana yayılması neticesinde karadan ve havadan müdahale edilerek söndürme çalışmaları devam ediyor.