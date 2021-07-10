Acıpayam'da orman yangını
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Acıpayam'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Acıpayam'da orman yangını Orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana yayılması neticesinde karadan ve havadan müdahale edilerek söndürme çalışmaları devam ediyor.

Acıpayam'da orman yangını

Orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor

DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana yayılması neticesinde karadan ve havadan müdahale edilerek söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Acıpayam ilçesi Yolçatı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde bir tarlada başladığı belirtilen anız yangını, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerinde bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Suçatı Mahallesine yakın noktada bulunan Akseki mevkisine uzanan ormanlık alana 2 uçak, 4 helikopter, 30 arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediliyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının ormanlık alana yayıldığı ve yerleşim alanının bulunmadığı öğrenildi.

Acıpayam'da orman yangını
Acıpayam'da orman yangını
Acıpayam'da orman yangını
Acıpayam'da orman yangını
Acıpayam'da orman yangını
Acıpayam'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

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