Acıpayam'da kısmi karantina; ilçeye giriş ve çıkışlar kontrollü DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kısmi karantina kararı alındı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kısmi karantina kararı alındı. İlçeye giriş -çıkışlar polis ve jandarma ekiplerince kontrol ediliyor.

Acıpayam'da bazı vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ilçeye karayolundan giriş-çıkışların kontrol altına alınmasına karar verdi. Antalya karayolundan iki girişi bulunan ilçe sınırında polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, kontrol noktalarında tüm araçları durdurup, sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümünü yapıp, seyahat izin belgeleri olup olmadığını kontrol ediyor.

Maskesiz sürücülere maske takmalarını bildiren ekipler, araç içindeki yolcuları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.İzin belgeleri olmayan sürücüler, geri gönderiliyor.

İlçede belediye araçları ve camilerden, vatandaşların evde kalmaları yönünde anonslar yapılıyor.

Kaynak: DHA